Автомобиль снес светофор на Благодатной улице

На перекрестке Благодатной улицы и проспекта Юрия Гагарина произошло ДТП. Автомобиль повалил светофор.

Авария случилась утром пятницы, 19 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Джетта решила «отдохнуть» на светофорной колонке», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передняя часть автомобиля значительно пострадала от удара. Сама легковушка оказалась на островке для пешеходов. Упавший светофор перегородил одну полосу движения.

Причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

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