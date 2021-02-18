«Вишневая семерка» вылетела на тротуар без лобового стекла после ДТП на Богатырском

На перекрестке Богатырского проспекта и Яхтенной улицы произошло ДТП с участием двух машин. В результате столкновения машины выехали на тротуар.

Авария случилась сегодня, 18 февраля, у дома №49. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Хендай врезался в вишневую семерку», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передняя часть иномарки получила серьезные повреждения, у второй легковушки пострадала боковая часть, выбито лобовое стекло.

Точные причины столкновения не указаны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Приморском проспекте произошло массовое ДТП с иномарками.