На Приморском проспекте произошло массовое ДТП с иномарками

На Приморском проспекте в Петербурге произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить сразу четыре легковых авто.
Авария случилась сегодня, 18 февраля, у Липовой аллеи. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что участники дорожного инцидента заняли почти две полосы движения, одна из машин выехала на тротуар. На дороге разбросаны осколки и детали транспортных средств.
«Марки участников: Lexus, Toyota, Ford и Peugeot», — написал автор записи.
Информация о возможных пострадавших выясняется.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реанимация прибыла к ДТП с пешеходом на Дунайском проспекте.