На Приморском проспекте произошло массовое ДТП с иномарками

Место ДТП на ЗСД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Место ДТП на ЗСД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Приморском проспекте в Петербурге произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить сразу четыре легковых авто.

Авария случилась сегодня, 18 февраля, у Липовой аллеи. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что участники дорожного инцидента заняли почти две полосы движения, одна из машин выехала на тротуар. На дороге разбросаны осколки и детали транспортных средств.

«Марки участников: Lexus, Toyota, Ford и Peugeot», — написал автор записи.

Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реанимация прибыла к ДТП с пешеходом на Дунайском проспекте.