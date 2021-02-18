Реанимация прибыла к ДТП с пешеходом на Дунайском проспекте

Реанимация прибыла к ДТП с пешеходом на Дунайском проспекте
Место ДТП на ЗСД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта произошло ДТП с участием пешехода. К месту аварии прибыла машина реанимации.

Дорожный инцидент случился в четверг, 19 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что пешеход попал под транспортное средство в зоне пешеходного перехода. На месте работают сотрудники скорой помощи и полиции.

«Машина въехала в ограждение, перед машиной парень лежал», — написал пользователь в комментариях под записью.

Другие подробности неизвестны. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на КАД пострадали трое детей.

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