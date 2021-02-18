В ДТП на КАД пострадали трое детей

В ДТП на КАД пострадали трое детей
Пострадали трое детей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ДТП на КАД пострадали трое детей.

В результате аварии с «Газелью» на КАД пострадали двое детей.

ДТП произошло утром в четверг, 18 февраля. Легковушка влетела в стоящий на обочине грузовик.

В результате ДТП шестилетний ребенок получил травмы на средней тяжести. Пострадали еще двое детей. Сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 18 февраля на Западном скоростном диаметре произошла серьезная автомобильная авария с участием шести машин. Есть пострадавшие, на месте работают экстренные службы.

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