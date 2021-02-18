Бригады скорой помощи работают на месте массового ДТП на ЗСД

Утром 18 февраля на Западном скоростном диаметре произошла серьезная автомобильная авария с участием шести машин. Есть пострадавшие, на месте работают экстренные службы.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Все произошло на ЗСД перед съездом на Благодатную улицу. Со слов очевидцев, там столкнулись сразу шесть автомобилей.

«Проезжали, стояла одна машина, скорее всего в отбойник въехал по касательной. Только проехали и в него влетела машина, не знаю как так можно, там вроде участок прямой», — рассказала свидетельница аварии.

Некоторые сообщают, что на месте работают шесть автомобилей скорой помощи. Другие насчитали там три бригады медиков, две машины МЧС и три ДПС.

Свидетель аварии рассказал, что мужчина из «Лады Гранты» в результате ДТП получил открытый перелом колена, сломал нос, у него было сильное кровотечение. Он находится в тяжелом состоянии.

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