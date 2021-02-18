Под Сосновым Бором произошло смертельное ДТП с грузовиком

В Ломоносовском районе Ленобласти произошла смертельная авария.

В результате дорожно-транспортного происшествия скончалась 58-летняяя женщина, которая находилась за рулем легковушки.

По предварительной информации, грузовой автомобиль и иномарка столкнулись на 7-м километре автодороги «Форт — Коваши — Сосновый Бор». ДТП произошло 17 февраля, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель легковушки скончалась от полученных травм на месте происшествия. За рулем большегруза находился 52-летний мужчина. Информация о его состоянии уточняется. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Медвежьегорском районе Республики Карелия случилось ужасное ДТП с участием легковушки и лесовоза. В иномарке находилась семейная пара с детьми из Петербурга.