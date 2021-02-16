Семья из Петербурга скончалась в ДТП во время поездки в Карелию

В Медвежьегорском районе Республики Карелия случилось ужасное ДТП с участием легковушки и лесовоза. В иномарке находилась семейная пара с детьми из Петербурга.

Авария случилась во вторник утром, 16 февраля, на 632 километре автодороги «Кола» Санкт-Петербург – Мурманск. За рулем иномарки находилась 38-летняя женщина, рядом был еще один взрослый и двое детей сзади.

Как сообщает «Карелия.Ньюс», предположительно семья ехала на отдых в Карелию, так как в машине пострадавших было большое количество вещей, – горнолыжная экипировка, сноуборд.

В аварии погибла вся семья. Дети были пристегнуты к ремням безопасности, но этого не хватило при столкновении с лесовозом. Девочке было 8 лет, а мальчику 5. Отметим, что на данный момент точная причина столкновения неизвестна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что петербуржец полгода прятал в Кудрово маленького сына от бывшей супруги.