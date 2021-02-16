Петербуржец полгода прятал в Кудрово маленького сына от бывшей супруги

В Петербурге полицейские нашли трехлетнего ребенка, похищенного в августе отцом у бывшей супруги. Все это время мужчина скрывал сына в Кудрово.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в сентябре 2020 года петербурженка обратилась в полицию с заявлением о розыске своего трехлетнего сына. Мать рассказала правоохранителям, что 25 августа мужчина похитил сына и скрылся в неизвестном направлении. Было заведено розыскное дело.

Полицейские установили, что в августе супруги развелись. Суд ограничил отца в праве на встречи с сыном, разрешив с ним видеться только по вторникам и четвергам.

В понедельник, 15 февраля, оперативники установили местонахождение отца и сына. Они были в квартире на проспекте Строителей в Кудрово. Ребенка передали матери, а отца задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти возбудили уголовное дело из-за истязаний несовершеннолетнего.