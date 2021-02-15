В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за истязаний несовершеннолетнего

Мужчина причинял физические страдания маленькому мальчику.

В Ленинградской области сегодня, 15 февраля, возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в истязании ребенка. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Отмечается, что обвиняемый уже задержан. Сотрудники Следственного комитета собираются настаивать на его заключении под стражу. Пока что все обстоятельства инцидента остаются невыясненными.

Пострадавшего ребенка изолировали и поместили в детский реабилитационный центр. О его состоянии мало что известно. Также сотрудники правоохранительных органов намерены дать оценку действиями должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

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