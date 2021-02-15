Не хочет ни денег, ни извинений: зачем избитая в Петербурге экс-супруга Епифанцева будет судиться с обидчицей

Бывшая жена Владимира Епифанцева Анастасия Веденская, которая на днях пострадала в драке в петербургском отеле, готовится к суду. При этом для своей обидчицы, судя по всему, она намерена требовать максимального наказания.

О происшествии в петербургском отеле сама Веденская рассказала только два дня назад. В Северную столицу она приехала на премьеру фильма «Дочь тьмы», в котором она исполнила главную роль.

По версии актрисы, инцидент произошел после премьеры фильма. Она вернулась в гостиницу, где решила поужинать в ресторане. К ней присоединился режиссер Ростислав Мусаев. На ужин он пришел со знакомой супружеской парой, которую сама Веденская ранее не знала.

«Товарищи стали пить водку и пиво и вскоре вечер перестал быть приятным», — рассказала актриса. По ее словам, ее дважды ударили в лицо бокалом от пива.

Уже тогда актриса заявила, что не намерена спускать ситуацию на тормозах.

Заявление в полицию Веденская уже написала. Теперь, по словам ее адвоката, она намерена судиться с напавшей на нее женщиной.

Защитник актрисы в эфире передачи «Ты не поверишь!» заявил, что причиненный вред здоровью Веденской можно квалифицировать и как средний, и как тяжкий. К ответственности она хочет привлечь обидчицу «без всякой компенсации».

«Ей не нужны деньги и извинения», — уточнил адвокат. Он также добавил, что судиться актриса хочет для того, чтобы наказать напавшую «по всей строгости закона». Законодательство, заметил адвокат, предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Отметим, что, по словам Веденской, ее бывший супруг Владимир Епифанцев в день инцидента находился в том же отеле.

«У него случился шок от увиденного, он подумал, что я умираю», — рассказала актриса.

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