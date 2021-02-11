Актриса Аглая Тарасова не явилась в суд за участие в незаконной акции

Известная актриса Аглая Тарасова не явилась на судебное заседание об административном нарушении. Она обвиняется в участии в незаконной акции протеста 23 января.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, судебное заседание было отложено на 1 марта в связи с неявкой актрисы. Процесс также пропустили и ее защитники.

Кроме этого, в суде уточнили, что по данной статье Тарасовой грозит штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей.

Напомним, что массовые незаконные митинги прошли в крупных городах России 23 и 31 января в поддержку задержанного политика Алексея Навального. На одной из таких акций протеста была замечена актриса Аглая Тарасова, которая стала популярной после съемок в фильмах «Лед» и «Лед-2».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Аглаю Тарасову задержали на незаконной акции в Москве.