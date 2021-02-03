Аглаю Тарасову задержали на незаконной акции в Москве

Актрисе грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Актриса Аглая Тарасова была задержана во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Москве. На данный момент ее отпустили из отдела полиции. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что сначала звезде грозил арест на 15 суток, на статью по непонятной причине смягчили и теперь Тарасова должна будет выплатить штраф. Сумма пока не называется, но речь идет о 10 или 20 тысячах рублей.

Сейчас материалы в отношении актрисы поступили в Тимирязевский районный суд, который решил дальнейшую судьбу Тарасовой. Напоминаем, что артистка известна по ролям в сериале «Интерны», фильмах «Лед» и «Лед-2».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как проходит шествие протестующих и ОМОНа на незаконной акции в Петербурге. Задержания начались у станции метро «Гостиный двор», где решили собираться протестующие. Прибывшие силовики активно проверяли документы у всех, кто выходил из метро.