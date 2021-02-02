Как проходит шествие протестующих и ОМОНа на незаконной акции в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb

В центре Санкт-Петербурга проходит несанкционированная акция протеста в поддержку приговоренного к тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального. В автозаки увели уже более 100 человек.

Незаконная акция началась вечером во вторник, 2 февраля, однако центр города оказался перекрыт металлическими ограждениями еще днем. На Невском проспекте, Дворцовой площади и рядом с Марсовым полем усилили количество полицейских.

Задержания начались у станции метро «Гостиный двор», где решили собираться протестующие. Прибывшие силовики активно проверяли документы у всех, кто выходил из метро.

После собравшиеся отправились в сторону Дворцовой. Ее оперативно перекрыли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 2 февраля суд принял решение по делу оппозиционера и блогера Алексея Навального. Его условный срок заменили на реальный. В колонии ему предстоит отсидеть 3,5 года. В срок зачтут год, проведенный под домашним арестом.

Напомним, Алексей Навальный был задержан в Шереметьево 17 января по возвращении из Германии. Там он проходил лечение после предполагаемого отравления. На следующий день Химкинский горсуд заключил оппозиционера под стражу на 30 суток. Его определили в «Матросскую тишину».

Причиной для ареста стало его уклонение от отбывания наказания по делу «Ив Роше». Во ФСИН посчитали, что Навальный нарушил испытательный срок как условно осужденный.