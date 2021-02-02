Алексей Навальный сядет на 3,5 года — суд вынес решение

Во вторник, 2 февраля, суд принял решение по делу оппозиционера и блогера Алексея Навального. Его условный срок заменили на реальный. В колонии ему предстоит отсидеть 3,5 года.

Такое решение принял Симоновский суд Москвы, который провел выездное заседание в Мосгорсуде. Навального лично доставили в суд из СИЗО для участия в процессе. На заседании также присутствовала его жена Юлия.

Алексей Навальный был задержан в Шереметьево 17 января по возвращении из Германии. Там он проходил лечение после предполагаемого отравления. На следующий день Химкинский горсуд заключил оппозиционера под стражу на 30 суток. Его определили в «Матросскую тишину».

Причиной для ареста стало его уклонение от отбывания наказания по делу «Ив Роше». Во ФСИН посчитали, что Навальный нарушил испытательный срок как условно осужденный.

Приговор по делу ООО «Ив Роше Восток» суд вынес в 2014-м году. Братьев Навальных, Алексея и Олега, обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег. Речь шла о хищении более 26,7 млн рублей у «Ив Роше» и 4,4 млн рублей – у ООО «Многопрофильная процессинговая компания». Обвинение считало, что эти деньги братья легализовали через подконтрольное им и их родственникам «Кобяковская фабрика по лозоплетению».

Тогда следствие полагало, что Алексей Навальный создал ООО «Главное подписное агентство», а его брат в 2008 год, будучи начальником департамента внутренних почтовых отправлений «Почты России», убедил представителей потерпевших компаний заключить договор на перевозки с «Главподпиской».

В результате Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условного срока, а его брата к такому же, но реальному, сроку.

В 2013-м году в рамках дела о хищениях в компании «Кировлес» Навальный был приговорен к пяти годам условно. Второй фигурант дела, бывший глава «Вятской лесной компании» Петр Офицеров получил четыре года колонии условно.