С дома на Васильевском острове обрушилась штукатурка

С дома на Васильевском острове обрушилась штукатурка
Упавшая штукатурка на Васильевском острове. Фото: скриншот "ДТП И ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

С дома по 8-й линии Васильевского острова отвалился кусок фасада. Информация о пострадавших не приводится.

Инцидент произошел сегодня утром, 28 августа. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Номер дома автор записи не указал.

«Новая мода СПб – каска и ласты», — иронизировал пользователь.

На кадрах видно, что с дома рухнул крупный кусок лепнины. Пользователи соцсетей уже начали обсуждать качество ремонта, проделанного на Васильевском острове.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Васильевском острове обрушилась штукатурка с отреставрированного здания. Крупная деталь здания отвалилась от дома 18 на 11 линии В.О.

васильевский остров новости СПб обрушение штукатурки


 

Новости партнеров
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В «Балтийской жемчужине» откроется новый детский сад
Последние выходные лета завершатся в Петербурге без существенных осадков
В России с начала 2021 в ДТП по вине таксистов погибли 70 человек
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 207 человек
От коронавируса скончались 36 петербуржцев за сутки
В Петербурге Лжеигорь обманул пенсионерку на 2,7 млн рублей
В Петербурге коронавирус подхватили еще 1 406 человек
Коронавирус подтвердился у 19 492 россиян за сутки