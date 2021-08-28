С дома на Васильевском острове обрушилась штукатурка

Упавшая штукатурка на Васильевском острове. Фото: скриншот "ДТП И ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Упавшая штукатурка на Васильевском острове. Фото: скриншот "ДТП И ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

С дома по 8-й линии Васильевского острова отвалился кусок фасада. Информация о пострадавших не приводится.

Инцидент произошел сегодня утром, 28 августа. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Номер дома автор записи не указал.

«Новая мода СПб – каска и ласты», — иронизировал пользователь.

На кадрах видно, что с дома рухнул крупный кусок лепнины. Пользователи соцсетей уже начали обсуждать качество ремонта, проделанного на Васильевском острове.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Васильевском острове обрушилась штукатурка с отреставрированного здания. Крупная деталь здания отвалилась от дома 18 на 11 линии В.О.