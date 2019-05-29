На Васильевском острове обрушилась штукатурка с отреставрированного здания

Крупная деталь здания отвалилась от дома 18 на 11 линии Васильевского острова.

О происшествии сообщают очевидцы происшествия в социальной сети сегодня утром. Местные жители заметили, что у одного из зданий валяются груды деталей. Не стоит быть следователем, чтобы понять — штукатурка принадлежит именно указанному выше дому.

Очевидцы также сообщают, что никто не пострадал, однако заметили, что здание только что отреставрировано.

Штукатурка обвалилась с первого этажа двухэтажного здания. Пользователи соцсетей уже начали обсуждать качество ремонта, проделанного на Васильевском острове.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пушкинском районе прокуратура нашла грубые нарушения в Доме-интернате №2 для престарелых.