На Васильевском острове обрушилась штукатурка с отреставрированного здания

В результате происшествия никто не пострадал. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp
В результате происшествия никто не пострадал. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Крупная деталь здания отвалилась от дома 18 на 11 линии Васильевского острова.

О происшествии сообщают очевидцы происшествия в социальной сети сегодня утром. Местные жители заметили, что у одного из зданий валяются груды деталей. Не стоит быть следователем, чтобы понять — штукатурка принадлежит именно указанному выше дому.

Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Очевидцы также сообщают, что никто не пострадал, однако заметили, что здание только что отреставрировано.

Штукатурка обвалилась с первого этажа двухэтажного здания. Пользователи соцсетей уже начали обсуждать качество ремонта, проделанного на Васильевском острове.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пушкинском районе прокуратура нашла грубые нарушения в Доме-интернате №2 для престарелых.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Василеостровский район происшествие
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