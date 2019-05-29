В Пушкинском районе прокуратура нашла грубые нарушения в Доме-интернате №2 для престарелых

Также нарушения были обнаружены в Психоневрологическом интернате № 4.

После проверки, сотрудники прокуратуры в Доме-интернате не нашли информацию для граждан о тарифах на социальные услуги. Также на территории допускаются факты ненадлежащего санитарного состояния и содержания помещений. Об этом сегодня сообщают в прокуратуре Петербурга.

Амбулаторные карты пациентов велись с нарушениями, также нарушения были обнаружены и в обязательной медицинской документации.

В комнатах Психоневрологического интерната № 4 не досчитались необходимых тумбочек, также были проблемы с документацией, а акты об оказанных социальных услугах с января по март 2019 года отсутствовали.

Прокуратура потребовала руководство медучреждений устранить все недостатки, а все виновные должностные лица должны привлечены к дисциплинарной ответственности.

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