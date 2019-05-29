Со стройки в Калининском районе прогнали мигрантов

Компанию “Первый Монолит “ оштрафовали за привлечению к труду 18 иностранцев.

В Калининском районе Петербурга на стройке нашли мигрантов, трудившихся без патента. Иностранцы выдворены с территории РФ, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 29 мая.

Строительный объект, который проверяла прокуратура, находится на проспекте Науки в Санкт-Петербурге. Деятельность на нем осуществляет компания “Первый Монолит”. Сотрудники прокуратуры и полицейские нашли на объекте 18 лиц без гражданства — их заставили заплатить штраф и отправили на родину.

Компанию “Первый Монолит” оштрафовали за взятие на работу лиц без гражданства и потребовали больше не нарушать закон, передают в прокуратуре Санкт-Петербурга

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Мурино похитили гражданина Узбекистана.