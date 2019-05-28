Узбек сбежал от похитителей через окно на Ленинском

Полиция задержала трех мужчин, требовавших от мигранта погашения долга.
Гражданина Узбекистана нашли под окнами дома на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга в воскресенье 26 мая. Мужчину похитили, но он сбежал, сообщили Gazeta.sPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 28 мая.
Трое мужчин, как позже выяснили в полиции, похитили мужчину в Мурино и отвезли в Петербург на проспект Луначарского. Они потребовали от жены потерпевшего, которая в это время находилась в Турции, $2 тысячи якобы для погашения долга. Позже узбека отвезли в лес Ленобласти, а затем в квартиру на Ленинском проспекте. Оттуда ему удалось сбежать через окно.
Полиция уже задержала похитителей мигранта. Мужчину отвезли в больницу, его состояние оценили как средне тяжелое, передают в правоохранительных органах Петербурга.
Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге развратили школьницу.