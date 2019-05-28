На Красносельском шоссе развратили 14-летнюю школьницу

В полицию обратилась мать девочки из Пушкина. Фото: pixabay.com

В полицию обратилась мать девочки из Пушкина. Фото: pixabay.com

Полицейские начали поиски злоумышленника — пока они не дали результатов.

На Красносельском шоссе школьницу развратил неизвестный, сообщили Gazeta.sPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга во вторник 28 мая.

Жительница Пушкинского района Санкт-Петербурга обратилась в полицию в понедельник 27 мая. По ее словам, ее дочь стала жертвой развратника. Неизвестный злоумышленник якобы подкараулил 14-летнюю девочку на Красносельском шоссе.

Сейчас полицейские Петербурга начали проверку по происшествию и проводят поиски — пока безуспешные. Готовятся материалы для возбуждения уголовного дела.

Поскольку девочка из Пушкина не достигла 16-летнего возраста, виновник может получить, согласно УК РФ, обязательные работы до 440 часов, ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге у туриста украли фотоаппарат.