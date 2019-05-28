На Невском у пожилого туриста из Европы украли фотоаппарат

Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых в совершении карманной кражи в возрасте 36 и 38 лет.

В воскресенье, 26 мая, около половины десятого часов вечера у дома 29-31 по Невскому проспекту у иностранного 67-летнего туриста из Европы был тайно похищен фотоаппарат «Панасоник» из рюкзака. Стоимость фотоаппарата составляла 25 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении данного преступления. Похищенное было изъято.

СУ УМВД по Центральному району было заведено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые задержаны.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что автомобиль Mercedes сгорел на юге Петербурга, данные о пострадавших уточняют.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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