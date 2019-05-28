Mercedes сгорел на юге Петербурга, данные о пострадавших уточняют

На вызов отправили одну машину и пятерых спасателей. Фото: pixabay.com

На вызов отправили одну машину и пятерых спасателей. Фото: pixabay.com

Пожар произошел на Ростовской улице Пушкинского района в ночь на вторник.

В Пушкинском районе Петербурга в ночь на вторник пожарные тушили машину, сообщили в ГУ МЧС Петербурга 28 мая. Возгорание произошло на Ростовской улице у дома 26/2; возможно, есть пострадавшие.

Спасатели Петербурга передают, что по этому адресу нашли Mercedes: все, что могло сгореть, сгорело.

О пожаре стало известно около трех часов ночи. В 03:31 пожарные отрапортовали о ликвидации возгорания. В Пушкинский район Санкт-Петербурга отправили одну машину и пять спасателей МЧС. Сейчас в МЧС уточняют данные о пострадавших в этом пожаре.

Причины пожара и размер ущерба в управлении МЧС Санкт-Петербурга не уточнили.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга около часа тушили малярную мастерскую.