Ночью на Курской улице горела малярная мастерская

На вызов во Фрунзенском районе Петербурга отправили 15 человек.

Ночью во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в доме 28/32 на Курской улице, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 28 мая. О возгорании стало известно в 01:53, но потушить пожар удалось только к трём часам ночи.

МЧС Петербурга сообщает, что спасателям пришлось тушить малярную мастерскую. В помещении обгорела обстановка. На вызов отправили три машины и 15 человек личного состава МЧС

По предварительной информации спасателей Петербурга, в пожаре никто не пострадал. В МЧС не уточняют причину пожара. Пожары красок опасны: при горении выделяется много черного дыма, а плотно закрытые банки могут взорваться. В этот раз всего этого удалось избежать.

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