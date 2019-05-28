Ночью на Курской улице горела малярная мастерская

При пожаре никто не пострадал. Фото: pixabay.com
При пожаре никто не пострадал. Фото: pixabay.com

На вызов во Фрунзенском районе Петербурга отправили 15 человек.

Ночью во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в доме 28/32 на Курской улице, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 28 мая. О возгорании стало известно в 01:53, но потушить пожар удалось только к трём часам ночи.

МЧС Петербурга сообщает, что спасателям пришлось тушить малярную мастерскую. В помещении обгорела обстановка. На вызов отправили три машины и 15 человек личного состава МЧС

По предварительной информации спасателей Петербурга, в пожаре никто не пострадал. В МЧС не уточняют причину пожара. Пожары красок опасны: при горении выделяется много черного дыма, а плотно закрытые банки могут взорваться. В этот раз всего этого удалось избежать.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в поселке Стеклянный Ленинградской области сгорел магазин.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
краска курская улица пожар фрунзенский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ночью на Курской улице горела малярная мастерская
На Балтийском заводе заложат два новых ледокола
Ночью в поселке Стеклянный сгорел магазин
Петербуржцы увидят “Застывших Богов” в Музее истории религии
Искусственный интеллект определил логичный конец “Игры Престолов”
“Зенит” поблагодарил Смольный за помощь в проведении парада
Жители Васильевского острова недовольны строительством терминала для паромов
Бык насадил испанского матадора на рог, но тот продолжил шоу