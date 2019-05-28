Ночью в поселке Стеклянный сгорел магазин

Площадь возгорания составила 45 м2, пожар тушили четыре спасателя.

В поселке Стеклянный в ночь с понедельника на вторник 28 мая сгорел магазин, сообщили в ГУ МЧС Ленинградской области.

На место пожара во Всеволожском районе Ленобласти выехали дежурные части №104. На пожар отправили две машины и четырех человек личного состава МЧС.

Площадь возгорания, как сообщают спасатели Ленобласти, достигла площади в 45 м2. О пожаре узнали около 02:30, но потушить его удалось только ближе к четырем часа утра. Сейчас причины пожара выясняет отдел дознания Всеволожского района Ленобласти.

Спасатели передают, что у них нет информации о пострадавших. В поселке Стеклянный живет немногим больше 2 тысяч человек; магазины в таких небольших населенных пунктах можно пересчитать по пальцам, поэтому произошедший пожар может серьезно повлиять на жизнь местного населения.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Ленобласти трое мужчин погибли в аварии.