В Ленобласти в аварии погибли трое мужчин

Водитель не смог справиться с управлением машины.

Инцидент случился сегодня вечером, 27 мая. Обо всем сообщается в Telegram-канале «Аварийный Петербург».

В посте говорится, что участниками аварии стал один автомобиль. Все произошло на трассе Кириши –Будогощь. Компания из трех мужчина направлялась куда-то по своим делам на «Мазде», как вдруг машину занесло в кювет. Автомобиль в результате врезался в дерево – столкновение унесло жизнь не только водителя, но и пассажиров, которые находились в машине. Уточняется, что «Мазда» неслась на огромной скорости.

Также известно, что в машине сидело четыре человека – один выжил, но находится в тяжелом состоянии. Его пытаются спасти врачи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ГИБДД составила 15 протоколов на байкера задержанного в центре Санкт-Петербурга. Задержать 46-летнего мужчину удалось в течение четырех минут на пересечении Невского проспекта и набережной канала Грибоедова. Мотоциклиста заблокировали три экипажа ДПС ГИБДД.