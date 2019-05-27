ГИБДД составила 15 протоколов на байкера задержанного в центре Петербурга

Сотрудники ГИБДД в центре Петербурга с погоней остановили байкера, который ехал без номеров и грубо нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел в воскресенье, 26 мая, около 18.20 на Дворцовом проезде. Байкер проигнорировал требования полицейских остановиться и попытался скрыться, при этом неоднократно нарушая ПДД.
Задержать 46-летнего мужчину удалось в течение четырех минут на пересечении Невского проспекта и набережной канала Грибоедова. Мотоциклиста заблокировали три экипажа ДПС ГИБДД.
Как выяснилось, у мотоциклиста не было водительских прав, а мотоцикл Suzuki был зарегистрирован за пределами России. Байк был транспортирован на спецстоянку.
В отношении нарушителя сотрудники ГИБДД составили 15 протоколов об административных правонарушениях.
Ранее Gazeta.SPb писала о том, что KIA вылетела на тротуар после ДТП в Сертолово.