ГИБДД составила 15 протоколов на байкера задержанного в центре Петербурга

У мотоциклиста не было водительских прав. Фото: Рixabay

У мотоциклиста не было водительских прав. Фото: Рixabay

Сотрудники ГИБДД в центре Петербурга с погоней остановили байкера, который ехал без номеров и грубо нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 мая, около 18.20 на Дворцовом проезде. Байкер проигнорировал требования полицейских остановиться и попытался скрыться, при этом неоднократно нарушая ПДД.

Задержать 46-летнего мужчину удалось в течение четырех минут на пересечении Невского проспекта и набережной канала Грибоедова. Мотоциклиста заблокировали три экипажа ДПС ГИБДД.

Как выяснилось, у мотоциклиста не было водительских прав, а мотоцикл Suzuki был зарегистрирован за пределами России. Байк был транспортирован на спецстоянку.

В отношении нарушителя сотрудники ГИБДД составили 15 протоколов об административных правонарушениях.

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