KIA вылетела на тротуар после ДТП в Сертолово

Девушка за рулем иномарки получила травмы.

Девушка пострадала в ДТП в Сертолов , сообщили очевидцы в социальной сети 26 мая в воскресенье. Авария произошла на перекрестке Ларина и Выборгского шоссе.

Как передают свидетели, автомобиль KIA поворачивал на Ларина, тогда как из Петербурга на желтый сигнал светофора пыталась проехать Audi. Машину KIA вынесло на тротуар. Ее водитель, девушка, получила травмы, но автомобиль не задел пешеходов. На фотографии, опубликованной в соцсети, видно, что ее машина перевернулась на бок. О состоянии второго участника ДТП пока ничего не известно.

В Ленинградской области и Петербурге сегодня в воскресенье весь день идет дождь: на дорогах скользко. Автомобилистам стоит быть аккуратнее.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что на Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти в аварии могли погибнуть два человека.