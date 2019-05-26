На Киевском шоссе столкнулись “ВАЗ” и Fiat, есть жертвы

Очевидцы передают, что в аварии погибла девушка за рулем иномарки.

В Ленинградской области на 95 км Киевского шоссе произошло ДТП, возможно, с человеческими жертвами, передают очевидцы в социальной сети в воскресенье вечером 26 мая.

Авария произошла недалеко от поселка Большая Ящера. Столкнулись “ВАЗ 2115” и автомобиль Fiat. На месте работает дорожная полиция. Подробностей и причин дорожной аварии в управлении ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти пока не сообщили.

Видео: https://vk.com/spb_today

Очевидцы передают, что за рулем иномарки сидела девушка, она скончалась после аварии. Другие передают, что в ДТП погиб пассажир отечественного автомобиля. Детали произошедшего уточняются. На видео, опубликованном в социальном сети, можно разглядеть, что иномарку вынесло в кювет, обе машины серьезно пострадали.

В Петербурге и Ленинградской области сегодня идет дождь: асфальт скользкий, это и могло стать причиной ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Обводном канале иномарка перевернулась и загорелась.