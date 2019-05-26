В ДТП на Обводном перевернулась и загорелась «Тойота»

ДТП с перевернутой машиной и возгоранием произошло днём в воскресенье, 26 мая, в Центральном районе Петербурга.

На перекрёстке набережной Обводного канала и Боровой улицы столкнулись «Тойота Камри» и «Хундай Солярис». Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, «Хундай Солярис» столкнулся с «Тойота Камри», после чего последняя сделала переворот и загорелась.

По данным ГИБДД, водитель «Тойоты» находится реанимирован в тяжёлом состоянии, водитель «Хундай» получил травмы средней тяжести.

Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на перекрестке Гражданского и Луначарского случилось ДТП с такси. Сообщается, что легковой автомобиль увезен при помощи эвакуатора. Автомобиль «Яндекс.Такси» получил серьезные повреждения корпуса, передней части. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.