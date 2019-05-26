На перекрестке Гражданского и Луначарского случилось ДТП с такси

Пострадавших нет. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

Пострадавших нет. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

Вечером в субботу, 25 мая, на пересечении проспектов Гражданского и Луначарского произошла авария, в которой столкнулись легковой автомобиль и такси.

В дорожно-транспортном происшествии произошло столкновение легкового автомобиля и такси с брендированием «Яндекс.Такси». О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что легковой автомобиль увезен при помощи эвакуатора. Автомобиль «Яндекс.Такси» получил серьезные повреждения корпуса, передней части. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Участники дорожно движения рассказывали, что автомобили затрудняют проезд. Один из автомобилей был эвакуирован.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на перекрестке Обводного и Боровой перевернулся автомобиль.