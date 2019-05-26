На перекрестке Обводного и Боровой перевернулся автомобиль

Водитель жив. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК
Водитель жив. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

Водитель перевернувшегося автомобиля марки «Тайота Камри» жив, однако находится в неадекватном состоянии. Возможно, в шоке.

В воскресенье, 26 мая, около половины двенадцатого на перекрестке Обводного канала и улицы Боровой случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. Об аварии рассказали очевидцы с места событий в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хунай Солярис» подрезал машину «Тайота Камри». Когда последняя пыталась уйти от столкновения, она перевернулась вверх дном и осталась так лежать на тротуаре.

На место происшествия прибыли медицинские работники, сотрудники экстренных служб и ДПС. Сообщается, что водитель пострадавшего авто пребывает в неадекватном состоянии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в аварии с фурой на КАД погиб 19-летний пассажир.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
авария авто дтп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионерка заживо сгорела в квартире в Автово
На перекрестке Гражданского и Луначарского случилось ДТП с такси
Объявлен стартовый состав на матч с Енисеем. Дзюба и Азмун выйдут с первых минут
«Зенит» выставит на «Газпром Арене» чемпионский кубок
Беглов принял участие в петербургском велопараде
Фестиваль животных в «Ленэкспо» посетил кот Ахилл из Эрмитажа
На перекрестке Обводного и Боровой перевернулся автомобиль
Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в новом фильме про Цоя