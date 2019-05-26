На перекрестке Обводного и Боровой перевернулся автомобиль

Водитель перевернувшегося автомобиля марки «Тайота Камри» жив, однако находится в неадекватном состоянии. Возможно, в шоке.

В воскресенье, 26 мая, около половины двенадцатого на перекрестке Обводного канала и улицы Боровой случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. Об аварии рассказали очевидцы с места событий в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хунай Солярис» подрезал машину «Тайота Камри». Когда последняя пыталась уйти от столкновения, она перевернулась вверх дном и осталась так лежать на тротуаре.

На место происшествия прибыли медицинские работники, сотрудники экстренных служб и ДПС. Сообщается, что водитель пострадавшего авто пребывает в неадекватном состоянии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в аварии с фурой на КАД погиб 19-летний пассажир.