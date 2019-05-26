В аварии с фурой на КАД погиб 19-летний пассажир

Прошедшей ночью, 26 мая, около 3:10 часов ночи на внутреннем кольце КАД на 59-м км в Московском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП.

По предварительным данным, за рулем грузового автомобиля находился 60-летний мужчина. Он неправильно выбрал скорость и дистанцию, что послужило причиной столкновения с автомобилем марки «Хундай Солярис».

За рулем легкового автомобиля находился 19-летний мужчина, в салоне был пассажир, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили травмы различной степени тяжести, а пассажир легковушки 2000 года рождения скончался на месте аварии.

Детали инцидента устанавливаются.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборгском районе столкнулся автобус и легковушка.