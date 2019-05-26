В Выборгском районе столкнулся автобус и легковушка

Пострадавших нет. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

Пострадавших нет. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВК

В субботу, 25 мая, вечером на Поклонной горе в Выборгском районе Санкт-Петербурга случилось дорожно-транспортное происшествие. Пострадавших нет.

В аварии участвовал общественный транспорт и легковой автомобиль марки «Хундай Соларис». По предварительной информации, водитель автобуса совершил столкновение с легковым автомобилем на проспекте Энгельса в Выборгском районе.

Об инциденте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что оба транспортных средства следовали в сторону станции метро Удельная.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало, однако ДТП стало причиной затруднения дорожного движения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водительница «перепутала педали» и разбила 5 авто на Выборгском шоссе.