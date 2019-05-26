Водительница «перепутала педали» и разбила 5 авто на Выборгском шоссе

В субботу, 25 мая, около 8 часов утра в кармане во дворе дома 35 по Выборгскому шоссе на севере Санкт-Петербурга из-за неудачной парковки пострадали пять авто.

Водительница, которая находилась за рулем автомобиля марки «Ауди», в ходе неудачного маневра, как она сама сообщила, перепутала педаль газа и тормоза. Отмечается, что у машины автоматическая коробка передач. В результате этого женщина влетела в припаркованные машины. Пострадали пять автомобилей.

Судя по фотографиям с места происшествия, женщина совершила не одно столкновение: у красного хэтчбэка смята вся передняя часть, остальные авто также сильно пострадали. Места для разгона в кармане совсем нет, поэтому как водительнице удалось совершить столкновение такой силы — неизвестно.

Пострадавших в данной аварии нет, только иномарки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с места ДТП в Колпино увезли двух пострадавших женщин.