С места ДТП в Колпино увезли двух пострадавших женщин

Одна из них находится в тяжелом состоянии.

Страшная авария случилась в Колпино на Тверской улице. Обо всем сообщил Telegram-канал «Аварийный Петербург» буквально пару минут назад.

Участниками аварии стали два автомобиля – машина «Водоканала» и «Митсубиси». По предварительным данным, в столкновении виновата иномарка. Водитель «Митсубиси» нарушил правила дорожного движения, что повлекло за собой столкновение. В результате пострадали два человека – девушка 22 лет и женщина 33 лет. Обе, скорее всего, сидели в «Митсубиси». Состояние одной из них врачами оценивается как тяжелое. Пока что никаких официальных данных не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Науки подросток, выходя из трамвая, уходил под колеса машины. «Шевроле» не успел вовремя притормозить, из-за чего и случилось ДТП, Сейчас 15-летний мальчик находится в больнице в крайне тяжелом состоянии – врачи борются за его жизнь.