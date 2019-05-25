На Науки подросток, выходя из трамвая, уходил под колеса машины

Парень сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Инцидент случился вечером 25 мая в Калининском районе Санкт-Петербурга. Обо всем сообщили в региональном управлении ГИБДД, передает издание «Фонтанка».

Уточняется, что на пересечении проспекта Науки и улицы Обручевых 15-летний мальчик выходил из трамвая. В этот момент на него наехал автомобиль, за рулем которого сидел молодой человек. «Шевроле», по предварительным данным, просто не успел вовремя затормозить.

На место прибыла карета скорой помощи, которая доставила школьника в больницу. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на проспекте Обуховской Обороны в ДТП пострадал пешеход. Мужчина переходил дорогу на зеленый свет по «зебре», когда на нее наехал автомобиль. Кажется, все обошлось, так как он даже смог встать на ноги после этого – правда, не без помощи сбившего его автолюбителя.