На проспекте Обуховской Обороны в ДТП пострадал пешеход

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как себя чувствует мужчина – не уточняется.

Обо всем стало известно сегодня, 25 мая. Инцидент случился в субботу днем в Невском районе – об аварии рассказали пользователи в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что участниками дорожно-транспортного происшествия стали двое – автомобиль и пешеход. Позже в сети опубликовали видео, на котором видно, как молодой человек переходит дорогу на зеленый свет по «зебре». В этот момент машина поворачивала на перекресток, в результате чего сбила с ног пешехода. Мужчина в этот момент смотрел в другую сторону.

Водитель тут же вышел из машины и оказал мужчине первую помощь – он помог ему встать, позже на место происшествия прибыла карета скорой помощи и полицейские. В каком состоянии пешеход и кого признали виновным в случившемся – непонятно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что под Лугой водитель решил пойти на обгон и погиб в лобовом ДТП с фурой. После аварии движение частично ограничивалось, полного перекрытия трассы не было.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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