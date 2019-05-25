Под Лугой водитель решил пойти на обгон и погиб в любом ДТП с фурой

Водитель, получивший травмы несовместимые с жизнью, был за рулем Mitsubishi Pajero.

Дорожно-транспортная авария с летальным исходом произошла накануне вечером на трассе Е-95. Об этом сообщили сотрудники регионального управления ГИБДД. ДТП произошло около 22:10 в Лужском районе на 89-м километре автодороги Петербург — Псков.

Водитель легкового автомобиля 44 лет решил пройти на обгон и выехал на полосу встречного движения. Н не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении седельным тягачом Volvo с полуприцепом.

Столкновение стало смертельным для водителя иномарки, он скончался на месте ДТП. После аварии движение частично ограничивалось, полного перекрытия трассы не было.

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