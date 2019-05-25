Под Лугой водитель решил пойти на обгон и погиб в любом ДТП с фурой

После аварии движение частично ограничивалось. Фото: vk.com/spb_today
После аварии движение частично ограничивалось. Фото: vk.com/spb_today

Водитель, получивший травмы несовместимые с жизнью, был за рулем Mitsubishi Pajero.

Дорожно-транспортная авария с летальным исходом произошла накануне вечером на трассе Е-95. Об этом сообщили сотрудники регионального управления ГИБДД. ДТП произошло около 22:10 в Лужском районе на 89-м километре автодороги Петербург — Псков.

Водитель легкового автомобиля 44 лет решил пройти на обгон и выехал на полосу встречного движения. Н не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении седельным тягачом Volvo с полуприцепом.

Столкновение стало смертельным для водителя иномарки, он скончался на месте ДТП. После аварии движение частично ограничивалось, полного перекрытия трассы не было.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Выборгское шоссе парализовал “паровозик” из пяти машин.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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