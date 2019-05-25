Выборгское шоссе парализовал “паровозик” из пяти машин

По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет. Фото: https://vk.com/spb_today
По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожно-транспортная авария произошла утром 25 мая.

Как сообщили очевидцы дорожного происшествия в социальной сети “ВКонтакте” сегодня утром, массовая авария произошла на участке Выборгского шоссе. Там столкнулись сразу пять автомобилей по принципу “паровозик”.

ДТП произошло на Выборгском шоссе в районе пересечения с Приозерским шоссе. Автомобиль встали во второй полосе. По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.

После ДТП движение по шоссе было сильно затруднено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Лени Голикова автомобиль сбил мотоциклиста.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Выборгское шоссе парализовал “паровозик” из пяти машин
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