Выборгское шоссе парализовал “паровозик” из пяти машин

Дорожно-транспортная авария произошла утром 25 мая.
Как сообщили очевидцы дорожного происшествия в социальной сети “ВКонтакте” сегодня утром, массовая авария произошла на участке Выборгского шоссе. Там столкнулись сразу пять автомобилей по принципу “паровозик”.
ДТП произошло на Выборгском шоссе в районе пересечения с Приозерским шоссе. Автомобиль встали во второй полосе. По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.
После ДТП движение по шоссе было сильно затруднено.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Лени Голикова автомобиль сбил мотоциклиста.