На Лени Голикова автомобиль сбил мотоциклиста

Есть ли пострадавшие при ДТП, пока не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today

Есть ли пострадавшие при ДТП, пока не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today

На место дорожно-транспортного происшествия вызвали сотрудников ГИБДД.

О дорожной аварии сообщают около часа назад в социальной сети “ВКонтактет” очевидцы аварии. Они сообщили, что ДТП произошло на улице Лени Голикова, рядом с проспектом Ветеранов в Кирвоском районе Петербурга.

Участниками дорожной аварии стали мотоциклист и легковой автомобиль. Также очевидцы приложили фотографии к информации о ДТП. По фотографии видно, что автомобиль сбил мотоциклиста, когда выезжал с прилегающей территории (со двора).

Мотоцикл какое-то время лежал на проезжей части. На место ДТП вызвали сотрудников ГИБДД. Есть ли пострадавшие при ДТП, пока не сообщается.

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