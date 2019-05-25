На Лени Голикова автомобиль сбил мотоциклиста

На место дорожно-транспортного происшествия вызвали сотрудников ГИБДД.
О дорожной аварии сообщают около часа назад в социальной сети “ВКонтактет” очевидцы аварии. Они сообщили, что ДТП произошло на улице Лени Голикова, рядом с проспектом Ветеранов в Кирвоском районе Петербурга.
Участниками дорожной аварии стали мотоциклист и легковой автомобиль. Также очевидцы приложили фотографии к информации о ДТП. По фотографии видно, что автомобиль сбил мотоциклиста, когда выезжал с прилегающей территории (со двора).
Мотоцикл какое-то время лежал на проезжей части. На место ДТП вызвали сотрудников ГИБДД. Есть ли пострадавшие при ДТП, пока не сообщается.
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