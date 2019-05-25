На Народной улице неизвестные посадили мужчину в машину и обещали убить, если он не даст 600 тыс. рублей

Потерпевший сказал, что даст деньги, но для этого ему надо подняться в квартиру.

Злоумышленники без задней мысли решили отпустить свою жертву. Этим пользовался потерпевший и сообщил в полицию о происшествии. Об этом сообщают сотрудники полиции сегодня.

Инцидент произошел накануне в Невском районе Петербурга. Мужчина 31 года рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что у дома 87 по улице Народной под угрозой предмета, похожего на пистолет, его насильно посадили его в автомобиль Renault Logan. Неизвестные стали угрожать, что убьют его, если он не даст им 600 тысяч рублей.

Заявитель, под предлогом подняться в квартиру за деньгами, покинул автомобиль, поднялся до своей квартиры, после чего сообщил в полицию.

По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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