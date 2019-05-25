В Приморском районе пьяный мужчина повздорил с персоналом бара и отправился домой за ружьем

Когда он пришел обратно, бар уже был закрыт. Мужчина решил стрелять по закрытой двери.

Инцидент произошел накануне в Приморском районе Петербурга у дома 39/2 по Богатырскому проспекту. В полицию обратились обеспокоенные местные жители, который сказали сотрудникам полиции, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения разгуливает с оружием. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции оперативно выехали на место происшествия, где у дверей бара задержали 42-летнего гражданина с предметом, похожим на ружье.

Как после рассказал сам мужчина, у него произошел конфликт с сотрудниками бара. Тогда он решил отправиться за ружьем домой, но вернувшись обнаружил, что бар уже закрыт. После чего, мужчина совершил выстрел в закрытую дверь заведения и двинулся в сторону дома.

Полиция изъяла оружие и патроны. Также экспертиза подтвердила, что злоумышленник был пьян.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина отпущен по подписку о невыезде.

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