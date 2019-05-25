Сотрудники сферы водоснабжения устроили стрельбу в квартире Невского района

Один из злоумышленников совершили несколько холостых выстрелов в сторону хозяина квартиры.

Всего было три представителя организации в сфере водоснабжения, сообщил после инцидента потерпевший. Об этом сегодня сообщают в правоохранительных органах Петербурга и Ленобласти.

Заявитель рассказал полиции, что инцидент произошел 24 мая в доме 93 по улице Бабушкина в Невском районе Петербурга. Потерпевший сообщил, что между ним и представителями организации произошел конфликт, после которого один из злоумышленников совершили несколько холостых выстрелов его сторону, не причинив ему вреда.

Однако после выстрелов последовала драка и потерпевший получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован.

Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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