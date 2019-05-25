В Московском районе ученик 5 класса угрожал восьмикласснику пистолетом

Несовершеннолетний был допрошен в присутствии родителей и поставлен на учет в ПНД.

Инцидент произошел накануне днем у дома 67 по Варшавской улице в Московском районе Петербурга. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Конфликт произошел между учеником 5 класса и 8 класса.

Известно, что младшеклассник угрожал старшекласснику пистолетом. После заявления потерпевшего в полицию, малолетний правонарушитель был задержан у дома 9 по улице Костюшко.

У него изъяли травматический пистолет, который направили на экспертизу.

По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Также несовершеннолетний злоумышленник был опрошен, в присутствии родителей и поставлен на учет в ПНД.

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