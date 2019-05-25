За обычные БАДы у пенсионерки из Петербурга взяли 120 тысяч рублей

Пожилую женщину ввели в заблуждение и уверяли, что продают ей дорогостоящее лекарство.

Ранее злоумышленники предложили женщины лечь в больницу или лечится дома за 300 тысяч рублей. Как альтернативу, мошенники предложили купить дорогие препараты. Женщина согласилась на второй вариант. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После того, как обманутая женщина поняла, что ей продали обычные БАДы, она обратилась в полицию. Инцидент произошел в Калининском районе Петербурга. Для пожали “лекарств” злоумышленники пришли к женщине домой.

Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фельдшера скорой помощи госпитализировали после аварии с иномаркой.