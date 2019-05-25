Фельдшера скорой помощи госпитализировали после аварии с иномаркой

Скорая помощь передвигалась с включенными спецсигналами. Фото: https://vk.com/dorinspb
Скорая помощь передвигалась с включенными спецсигналами. Фото: https://vk.com/dorinspb

Сотрудника скорой помощи увезли в состоянии средней степени тяжести.

Дорожно-транспортная авария произошла в Адмиралтейском районе Петербурга накануне. По информации ОГИБДД по Адмиралтейскому району около 15:30 на Лермонтовском проспекте возле дома 51 столкнулись автомобиль Audi и Ford скорой помощи.

Сообщается, что скорая помощь передвигалась с включенными спецсигналами. результате столкновения пострадал пассажир скорой помощи. Пострадавший работает фельдшером. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что утром на Приморском шоссе сгорел автобус, перевозивший людей. В автобус в момент возгорания находились люди. После возгорания пассажиры были выведены из транспортного средства.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
адмиралтейский район происшествие
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