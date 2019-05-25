Утром на Приморском шоссе сгорел автобус, перевозивший людей

О пострадавших пока не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today

О пострадавших пока не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today

Автобус в Приморском районе загорелся около 07:12.

О происшествии сообщают очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте” около 07:12. По словам очевидцев, автобус загорелся, не доезжая 300 метров до Лахты на Приморском шоссе.

В автобус в момент возгорания находились люди. После возгорания пассажиры были выведены из транспортного средства, им пришлось идти пешком.

Автобус тушили подручными средствами. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что между Косыгина и КАД загорелся пост ГАИ. О происшествии в Красногвардейском районе Петербурга стало известно ранним утром 25 мая.