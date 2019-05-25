Между Косыгина и КАД загорелся пост ГАИ

О пострадавших пока не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today

О пострадавших пока не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today

Для ликвидации возгорания на место прибыли сотрудники МЧС.

В субботу, 25 мая, на КАД загорелся пост ГАИ. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. О происшествии в Красногвардейском районе Петербурга стало известно ранним утром 25 мая.

Также очевидцы пишут, что возгорание произошло между проспектом Косыгина и КАД.

“Горит пост ГАИ между Косыгина и КАД”, — пишут очевидцы.

На место прибыли сотрудники МЧС, сообщают свидетели. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у метро “Площадь Мужества” таксист сбил пожилую женщину на пешеходном переходе.