Между Косыгина и КАД загорелся пост ГАИ

Для ликвидации возгорания на место прибыли сотрудники МЧС.
В субботу, 25 мая, на КАД загорелся пост ГАИ. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. О происшествии в Красногвардейском районе Петербурга стало известно ранним утром 25 мая.
Также очевидцы пишут, что возгорание произошло между проспектом Косыгина и КАД.
“Горит пост ГАИ между Косыгина и КАД”, — пишут очевидцы.
На место прибыли сотрудники МЧС, сообщают свидетели. О пострадавших пока не сообщается.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у метро “Площадь Мужества” таксист сбил пожилую женщину на пешеходном переходе.