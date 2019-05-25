У метро “Площадь Мужества” таксист сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

О состоянии пострадавшей пока не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today

О состоянии пострадавшей пока не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today

На место происшествия приезжали сотрудники сокрой помощи.

О дорожно-транспортной аварии сообщили очевидцы в социальной сети “ВКонтакте” накануне. Водитель такси сбил женщину на пешеходном переходе через Политехническую улицу, которая располагается возле станции петербургской подземки.

Инцидент был зафиксирован на камеры видеонаблюдения, передает телеканал “78”. По кадрам видно, что таксист двигался с небольшой скорость. Однако несмотря на это он сбил женщину. Также известно, что женщина была в возрасте. После удара она упала на землю.

На место происшествия приезжала реанимация.

“На регулируемом пешеходном переходе через Политехническую улицу (у метро Площадь Мужества) такси сбило женщину. Жива”, — пишут очевидцы.

О состоянии пострадавшей пока не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что таксист “Везет” разворотил дорожное ограждение в Пушкинском районе.